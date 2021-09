Mais de 29 mil pessoas com a vacinação completa foram infetadas com o vírus SARS-Cov-2, o que representa 0,4% do total de vacinados. 309 dos vacinados morreram, adiantaram esta sexta-feira as autoridades de saúde, que também indicaram que o risco de morte é “três a sete vezes menor” nas pessoas que completaram a esquema vacinal.

“Foram identificados 29.373 casos de infeção por SARS-CoV-2 entre 6.824.392 indivíduos com esquema vacinal completo contra a Covid-19 há mais de 14 dias”, indica o relatório das linhas vermelhas da pandemia da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). O documento revela ainda que, entre as pessoas reinfetadas, mais de 400 foram internadas com diagnóstico principal ou secundário de Covid-19, sendo que mais de metade — 59% – tinham mais de 80 anos.

De acordo com os mesmos dados, em agosto, faleceram 96 pessoas (50%) com a vacinação completa, 63 (40%) não vacinadas e 18 óbitos (10%) com vacinação incompleta. “A população mais vulnerável encontra-se quase totalmente vacinada, pelo que é esperado que a proporção de casos com esquema vacinal completo no total de óbitos aumente”, assegura o relatório.

Atividade endémica “elevada”, mas com tendência “estável a descrente”

O relatório das linhas vermelha refere que se regista em Portugal uma atividade endémica “elevada”, mas com “tendência estável a decrescente”. Na pressão sobre os serviços de saúde, também se verifica uma “tendência estável a decrescente”, bem como na mortalidade.

A taxa de incidência cumulativa a 14 dias por 100 mil habitantes nas faixas etárias mais avançadas — com mais de 65 anos — apresenta uma “tendência estável a crescente”, enquanto nos mais jovens é o inverso, assistindo-se a uma “tendência estável a decrescente”.

O número de pessoas internadas em cuidados intensivos no continente correspondeu a 55% do valor crítico definido de 255 camas ocupadas, inferior aos 49% da semana anterior, com 140 doentes nestas unidades na quarta-feira.

No que se refere aos testes, a proporção de positivos foi de 4% (na semana anterior tinha sido de 4,4%), tendo-se registado uma diminuição do número despistes nos últimos sete dias — 346.320 contra os 369.637 feitos na semana anterior.

Relativamente à incidência de novas infeções, a taxa a 14 dias está nos 294 casos por 100 mil habitantes em Portugal, com uma tendência estável, sendo o grupo etário dos 20 aos 29 anos o que apresenta valores mais elevados, com 695 casos por 100 mil habitantes.

“A mortalidade específica por Covid-19 registou um valor de 14,6 óbitos em 14 dias por um milhão de habitantes, que corresponde a um decréscimo de 5% relativamente à semana anterior. Este valor é inferior ao limiar de 20 em 14 dias por um milhão de habitantes, definido pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC)”, refere o relatório.