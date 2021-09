Portugal regista esta sexta-feira seis concelhos com incidência de SARS-CoV-2 superior a 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, menos um do que a semana passada. O surto num lar em Marvão, que já matou duas pessoas, levou o município registar a maior incidência do país: 2246 infeções por 100 mil habitantes. Seguem-se Ribeira da Pena (1436), Fronteira (1432), Lagos (1163), Albufeira (1128) e Montalegre (1002).

Segundo os dados divulgados no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira, há 231 concelhos com uma incidência superior a 120 casos de infeção pelo vírus SARS-COV-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias — menos cinco que a semana. Destes 236, 27 registam incidência cumulativa a 14 dias superior a 480 casos entre 19 de agosto e 1 de setembro, o que representa uma diminuição de quatro municípios em relação à semana anterior.

No que toca à Área Metropolitana de Lisboa (AML), tal como na semana passada, os concelhos estão todos abaixo do nível de risco, definido pelo Conselho de Ministros pelo limite de incidência de 480 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, tendo mesmo havido uma descida da incidência generalizada em praticamente todos os municípios. Lisboa continua a ser o concelho com uma maior incidência (377), seguindo-se Almada (301) e Mafra (295).

Relativamente à Área Metropolitana do Porto (AMP), Arouca é o único considerado de risco. Já o concelho do Porto continua a deter uma incidência menor do que Lisboa — 323 —, e grande parte dos concelhos da AMP registou uma descida. Depois do município arouquense, seguem-se São João da Madeira (458), Vale de Cambra (373) e Póvoa de Varzim (363).

Nas sedes de distritos, Beja é o concelho com uma maior incidência (747), seguindo-se de Faro (559) e Braga (528). Em sentido inverso, estão os concelhos de Santarém (133), de Aveiro (145) e de Portalegre (173).

Os dados da DGS indicam ainda que, nos últimos 14 dias, 92 concelhos ultrapassaram os 240 casos de infeção por 100 mil habitantes, menos 38 do que na sexta-feira anterior. Por sua vez, sem qualquer caso de infeção pelo novo coronavírus nos últimos 14 dias, estão agora dez concelhos, menos um que na semana passada: Alvaiázere, Avis, Calheta, Lajes das Flores, Madalena, Mora, Santa Cruz das Flores, Tabuaço, Vila de Rei e Vila do Porto.