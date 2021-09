Os Xutos & Pontapés são as estrelas de um vídeo que serve para promover, em Portugal, a quinta e última temporada da série de sucesso “La Casa de Papel”. A estreia está marcada para esta sexta-feira, dia 3 de setembro, na Netflix.

“Nem os Xutos são imunes às saudades de ‘La Casa de Papel'”, escreveu a Netflix como legenda do vídeo oficial do cover, onde podemos ver os vários membros da banda vestidos com os fatos vermelhos e máscaras de Salvador Dalí, que tanto marcam a imagem da série.

No vídeo participa ainda a atriz Itziar Ituño, que desempenha o papel da personagem Lisboa, no qual faz uma homenagem ao cantar o tema original, acapella, com o seu sotaque espanhol.