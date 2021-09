Boletim DGS. Há mais 13 mortes e 1713 infeções, mas casos ativos não eram tão baixos desde o início de julho

Dos mortos relatados no boletim, seis foram declarados na região de Lisboa e Vale do Tejo, que totaliza assim 7.605 vítimas mortais desde o início da pandemia — é a região onde houve mais mortes. As restantes foram registadas no Norte, onde morreu uma pessoa, no Centro com duas mortes, e no Algarve a somar quatro mortes.

Casos ativos baixam com maior número de recuperados do que novos casos

Com a última atualização, registam-se agora mais 2.651 pessoas recuperadas da doença — um número mais elevado que os novos casos de infeção. Desta forma, descem assim os casos ativos em Portugal para 42.358. Não havia tão poucos casos ativos desde 8 de julho, dia em que Portugal registava 41.863.