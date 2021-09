O secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves, e o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, vão representar o Governo no Salão de Mobiliário de Milão (Itália), entre segunda e terça-feira, foi esta sexta-feira conhecido.

Os secretários de Estado vão participar em ações de promoção dos produtos nacionais, no âmbito da Tortona Design Week.

“A participação nacional nesta edição do Salão de Mobiliário de Milão, um dos mais relevantes a nível internacional, será desenvolvida sob a marca “MADE IN PORTUGAL Naturally”, e contará com a presença de mais de 40 empresas e nove designers nacionais”, adianta o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), em comunicado.

Para segunda-feira, segundo o MNE, está agendada a assinatura do Protocolo de Cooperação a celebrar entre as associações da fileira casa.

No evento de Milão, realça, estarão também presentes a Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (AIMMP), a Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA), a Associação Portuguesa dos Industriais de Mármores, Granitos e Ramos Afins (Assimagra), e ainda a Associação dos Industriais Portugueses de Iluminação (AIPI).

“Este instrumento de colaboração insere-se num conjunto de ações promovidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros — designados Roteiros para a Internacionalização —, que têm como objetivo reforçar a cooperação do tecido empresarial, a articulação intersetorial nos mercados externos e potenciar o posicionamento das empresas nacionais nas cadeias de valor internacionais”, é acrescentado.

No ano passado, as exportações nacionais da fileira casa ascenderam a 2.250.176 euros, de acordo com o MNE, assinalando que, no primeiro semestre de 2021, as exportações para o mercado italiano totalizaram 1.617.000 euros.