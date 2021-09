O piloto finlandês Kimi Raikkonen vai falhar o Grande Prémio dos Países Baixos depois de ter acusado positivo à Covid-19, um dia depois de anunciar que se ia retirar das pistas e da Fórmula 1 no final desta temporada.

Segundo a sua equipa, a Alfa Romeo, Raikkonen, está em isolamento no hotel onde se encontram os elementos da construtora, mas sem sintomas.

No seu lugar vai pilotar o polaco Robert Kubica, piloto de testes da equipa, que não entrava numa corrida de F1 desde 2019, e este fim de semana vai chegar à sua 98.ª corrida no Mundial

A FIA comunicou este sábado, antes da qualificação, a ausência do piloto finlandês de 41 anos, que assim não vai pilotar no circuito de Zandvoort.

BREAKING: Kimi Raikkonen will miss the Dutch Grand Prix after testing positive for Covid-19

Wishing you a speedy recovery Kimi, look forward to seeing you back on track soon!#DutchGP #F1 pic.twitter.com/nSeZvUaHu5

— Formula 1 (@F1) September 4, 2021