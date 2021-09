A Madeira desenvolveu iniciativas informáticas para apoio ao setor do turismo que são “únicas” ao nível mundial e encontra-se, nalguns casos, em situação “mais avançada” face a outros destinos, indicou esta sexta-feira a universidade da região autónoma.

Podemos dizer que a Madeira está numa posição muito confortável na utilização das novas tecnologias para apoio ao turismo”, disse à agência Lusa Eduardo Marques, professor da Faculdade de Ciências Exatas e Engenharias da Universidade da Madeira (UMa) e coordenador do projeto SMARTDEST – Smart Destinations: Destino Turístico Inteligente.

O SMARTDEST visa a promoção da cooperação entre Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde para transformar estes territórios em “destinos turísticos inteligentes“, sendo que esta sexta-feira foram apresentadas as principais iniciativas de cada uma das regiões, num encontro que decorreu na reitoria da UMa, no Funchal.

“Podemos dizer – com base em estudos – que a Madeira não só utiliza iniciativas em linha com as boas práticas [do turismo inteligente], como tem já algumas iniciativas que são únicas”, disse Eduardo Marques.

No âmbito do projeto, a Madeira desenvolveu quatro iniciativas: uma plataforma de análise de dados turísticos, um piloto de contagem de turistas, uma plataforma SMARTDEST e uma aplicação do Caminho Real.

Eduardo Marques explicou que a Plataforma de Dados Turísticos permite um conhecimento mais profundo sobre o estado do turismo, podendo ser utilizado por entidades governamentais para auxiliar na definição de políticas para o setor, por entidades privadas para ajudar a gerir os negócios e por investigadores para estudos avançados sobre a matéria.

O Piloto de Contagem de Turistas permite conhecer os fluxos de turistas em relação a um monumento ou local, ao passo que a Aplicação do Caminho Real, executada em colaboração com a Associação do Caminho Real, visa ajudar os caminhantes que utilizam a antiga rede de estradas da ilha da Madeira.

“Turismo inteligente consiste em introduzir as novas tecnologias de informação e comunicação para ajudar a uma melhor gestão do turismo nas regiões e tornar os destinos mais sustentáveis”, disse Eduardo Marques, indicando que a Madeira está “perfeitamente equiparável e, nalguns casos, até mesmo à frente” face a outros destinos.

O projeto Smart Destinations: Destino Turístico Inteligente é financiado pelo Programa Operacional de Cooperação Territorial Madeira-Açores-Canárias (POMAC 2014-2020).