Max Verstappen, a correr em “casa”, assegurou a pole position para o Grande Prémio dos Países Baixos, que voltam a ter a F1, em Zandvoort, 36 anos depois. O piloto de 23 anos conseguiu presentear os seus conterrâneos e apoiantes que muito barulho fizeram nas bancadas.

O piloto da Red Bull vai sair do primeiro lugar da grelha de partida depois de uma qualificação em que Lewis Hamilton quase tirou a pole a Verstappen, ficando a 38 milésimos de segundo do rival.

Também da Mercedes, Valtteri Bottas ficou em terceiro, a 337 décimas de Verstappen.

Esta é a 10.ª pole da carreira de Verstappen, que leva já sete esta época.

A segunda fase da sessão de qualificação da 13.ª prova da temporada teve de ser interrompida devido ao acidente sofrido pelo canadiano Nicholas Latifi (Williams), que colocou um pneu em terra e acabou a embater num dos muros de proteção, terminando com a Q2.

“Este circuito não perdoa. Não percebo como viemos correr aqui. A legião de apoio do Max deve ter convencido a FIA”, comentava o espanhol Fernando Alonso (Alpine), nono classificado, sobre o regresso a um traçado ‘à antiga’, com escapatórias mais curtas e muros perto do traçado.

O acidente de Latifi aconteceu na curva número oito e o piloto acabou transportado ao centro médico do circuito apenas como precaução, dada a violência do embate.

Pouco tempo antes, tinha sido o britânico George Russell, em outro Williams, a embater no muro, o que também provocou a interrupção da sessão.

O polaco Robert Kubica, que foi chamado hoje a substituir o finlandês Kimi Raikkonen na Alfa Romeo, depois de o antigo campeão mundial ter testado positivo ao novo coronavírus, foi 18.º.

Nota ainda para um incidente entre o alemão Mick Schumacher e o russo Nikita Mazepin, ambos da Haas. O filho de Michael Schumacer ultrapassou o companheiro de equipa, que, no final, o acusou de lhe ter prejudicado a volta lançada de propósito.

O Grande Prémio dos Países Baixos é a 13.ª prova do Mundial de F1 de 2021. Lewis Hamilton chega a esta ronda na liderança, com três pontos de vantagem sobre Verstappen.

Com Lusa