A tenista japonesa Naomi Osaka foi eliminada este sábado na terceira ronda do Open dos Estados Unidos, último ‘major’ da temporada, pela canadiana Leylah Annie Fernandez, de 18 anos.

A nipónica, que defendia o título conquistado em Flushing Meadows no ano passado, perdeu em três ‘sets’ (7-5, 6-7 e 6-4) com a 73.ª do mundo.

Osaka tinha vencido na primeira ronda a checa Marie Bouzkova, Osaka, número três mundial, e beneficiou depois da desistência da ‘qualifier’ Olga Danilovic, por motivos médicos, para seguir em frente.