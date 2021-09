Os atletas portugueses Manuel Mendes, medalha de bronze no Rio2016, e Odete Fiúza são os últimos portugueses a entrar em prova nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, ao disputarem no domingo a maratona, que encerra a competição.

Com início marcado para as 06:50 locais (22:50 de sábado em Lisboa), a maratona tem partida e chegada ao Estádio Olímpico de Tóquio, e passagem em vários pontos da cidade.

Manuel Mendes, que não tem o braço esquerdo, compete na classe T46, enquanto Odete Fiúza participa na classe T12, para atletas com deficiência visual.

Portugal está representado nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, disputados sem público e sob fortes medidas sanitárias, por 33 atletas, que competem em oito modalidades.

Com dois atletas ainda em competição, Portugal soma duas medalhas de bronze, conseguidas por Miguel Monteiro, no lançamento do peso F40, e Norberto Mourão, na canoagem, e 21 diplomas.

Os Jogos Paralímpicos despedem-se no domingo de Tóquio, que se tornou a primeira cidade a acolher a competição duas vezes, estando a próxima edição agendada para daqui a três anos, em Paris.

Domingo, 05 setembro:

HORA LOCAL (Lisboa) ATLETA MODALIDADE/PROVA/CLASSE

06:50 (22:50) Manuel Mendes Atletismo/Maratona/T46

06:50 (22:50) Odete Fiúza Atletismo/Maratona/T12