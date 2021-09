Pelo menos 17 pessoas morreram na noite se sexta-feira depois de um momento de disparos aéreos que seriam alegadamente de celebração por parte dos talibãs, relata a Reuters e a Al Jazeera. Os motivos dos disparos continuam a não ser claros com o grupo extremista a não oferecer qualquer explicação oficial.

Fonte das urgências do Hospital de Cabul avançou ainda que além dos 17 mortos outras 41 pessoas ficaram feridas depois do sucedido.

O tiroteio atraiu uma reprimenda de Zabihullah Mujahid, o principal porta-voz dos talibãs, que demonstrou o seu desagrado no Twitter. “Evite disparar para o ar e agradeça a Deus em vez disso”, disse Mujahid numa mensagem no Twitter citada pela Reuters. “As balas podem prejudicar os civis, por isso não disparem desnecessariamente”.

Um correspondente da Al Jazeera em Cabul também relatou a intensidade dos disparos e publicou um vídeo onde é visível e audível toda a situação.

For so many people in Kabul, these “celebratory gunfire” leads to these conversations “do you remember the civil war …?” pic.twitter.com/vEQJC2eMWC

Apesar de os motivos para o que ocorreu não terem sido confirmados, a Reuters diz que fonte talibã terá afirmado que os disparos se deveram à tomada de poder da província de Panjshir, a única que ainda estaria sob controlo da resistência talibã que nega o sucedido.

A região de Panjshir, no norte do Afeganistão — o único território não controlado pelos talibãs — esteve em jogo na sexta-feira à noite enquanto os confrontos continuam. Fontes dos talibãs disseram à Reuters que conquistaram a região, mas os combatentes da resistência negaram que tal tivesse acontecido.

A video message sent to us @BBCWorld from one of the leaders of the anti-Taliban resistance, fmr VP @AmrullahSaleh2 who says they're under attack from terrorists and points the finger of blame at Pakistan. Pakistan of course deny they support Taliban forces #Panjshir #Afghanistan pic.twitter.com/w3e6GnrRXi

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) September 3, 2021