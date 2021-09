João Noronha Lopes, candidato derrotado nas últimas eleições com 34,71% dos votos, criticou este domingo de forma aberta o calendário do próximo sufrágio do dia 9 de outubro, não revelando ainda assim se pensa ou não apresentar-se de novo a votos contra o mais do que provável opositor Rui Costa.

“Estamos a pouco mais de 30 dias da realização das eleições do Sport Lisboa e Benfica e não estão definidas as condições em que decorrerão a campanha e o ato eleitoral. Desengane-se quem pensa que a saída de Luís Filipe Vieira fez regressar a cultura democrática ao Benfica. A pior face do vieirismo continua bem presente, na atual Direção e no presidente da Mesa da Assembleia Geral [MAG]”, começou por apontar.

