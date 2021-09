Das discussões com Brad Pitt por causa de Weinstein ao divórcio que a "destroçou": as confissões de Angelina Jolie

Numa entrevista ao The Guardian com foco no seu novo livro sobre direitos das crianças, Angelina Jolie levantou o véu sobre algumas questões que vão além do universo do ativismo. A atriz confessa que o divórcio com Brad Pitt foi traumático e a deixou “destroçada”, e que antes disso discutiu com o agora ex-marido por este ter trabalhado com Harvey Weinstein depois de o produtor a ter agredido sexualmente. Jolie deseja agora, depois de uma longa batalha legal, que a sua família “se cure” e que sejam “pacíficos”, rematando com: “Seremos sempre uma família”.

A atriz passou em revista momentos marcantes ao longo da entrevista que virou os holofotes para a sua família e os direitos humanos. Inevitavelmente, um nome veio à baila quando a atriz é questionada sobre os seus direitos e os desrespeito pelos mesmos dentro da indústria cinematográfica. A resposta “não é surpresa”, disse Jolie, atirando logo de seguida o nome de Harvey Weinstein, o antigo produtor de Hollywood e um dos rostos mais visados pelo movimento MeToo, condenado a 23 anos de prisão por ato sexual criminoso em primeiro grau e de violação em terceiro grau.

Jolie trabalhou com Weinstein quando tinha apenas 21 anos no filme “Playing By Heart” e conta que as mulheres tendem a minimizar uma agressão sexual se conseguirem escapar dela — como ela fez na altura e que Weinstein nega ter acontecido — mas que essa não devia ser a premissa. “A verdade é que a tentativa e a experiência da tentativa é por si já uma agressão”, conta.

Angelina Jolie diz que se afastou e avisou “as pessoas sobre ele” e que até terá pedido a Johny Lee Miller, marido da atriz na altura, para “espalhar a palavra entre os rapazes” para que outras mulheres não ficasse sozinhas com Weinstein. “Pediram-me para fazer ‘The Aviator’, mas eu disse que não porque ele estava envolvido. Nunca mais me associei ou voltei a trabalhar com ele. Foi difícil para mim quando Brad [Pitt] o fez”, admite, referindo-se a “Inglourious Basterds” de 2009.

Mas a atriz e ativista vai mais longe quando conta que o próprio Brad Pitt acabou a convidar a produtora de Weinstein para um filme em 2012, e que sentiu que o ator estava a minimizar a agressão sexual que ela tinha sofrido. “Claro que magoou”, disse Angelina, admitindo que o então casal discutiu por isso.

Divórcio “traumatizante” e um experiência que a deixou “destroçada”

O casal está separado desde o verão de 2016, quando Angelina avançou com o pedido de divórcio. O processo ficou finalizado apenas em 2019, embora a custódia dos filhos só tenha sido decidida em maio deste ano, com o juiz a conceder ao ator a guarda partilhada dos filhos.

Em março de 2021, Jolie preparava-se para “fornecer provas” de violência doméstica, no âmbito da batalha judicial pela custódia dos filhos (cinco deles menores de 18 anos), com idades entre os 19 e os 13 anos. Na mesma altura, a imprensa fez eco de que o depoimento do filho mais velho, Maddox, não teria sido abonatório para Pitt.