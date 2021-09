Brasil-Argentina que é Brasil-Argentina tem sempre uma pitada de polémica e excessos à mistura, ainda que o último encontro na final da Copa América não fosse o melhor exemplo disso mesmo pela forma quase 100% serena com que decorreu o encontro. Desta vez, nem foi preciso começar o jogo para encontrarmos mais uma história para o livro da rivalidade. E, com apenas cinco minutos, o “circo” já estava mesmo montado.

Depois de um início de jogo onde uma entrada de Cristián Romero sobre Éder Militão que mereceu logo uma chamada de atenção por parte de Neymar, as autoridades sanitárias entraram em campo. O barulho de fundo nos microfones de campo já se tinha começado a fazer ouvir mas foi mesmo a presença dos elementos com colete da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil que mostrou o que se estava a passar.

Neste momento, o encontro está interrompido. Já depois de um pequeno desaguisado que colocou também ao barulho Otamendi e Acuña com um desses responsáveis, a seleção argentina saiu de campo e o encontro continua suspenso no estádio do Corinthians, em São Paulo.

Tudo começou este fim de semana quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil ordenou uma quarentena obrigatória aos quatro jogadores da seleção da Argentina que jogam no Reino Unido: Emiliano Martínez (Aston Villa), Giovani Lo Celso (Tottenham), Cristian Romero (Tottenham) e Emiliano Buendía (Aston Villa). Isto porque a presença do quarteto em São Paulo violava os regulamentos sanitários de viagens entre estes dois países, tendo em conta que o Reino Unido é um dos países na lista vermelha.