O ex-Presidente da República Jorge Sampaio está “gravemente doente”, mas a família “tem esperança que possa superar”. A informação foi avançada este sábado pelo irmão, o psiquiatra Daniel Sampaio, ao Correio da Manhã.

A infeção respiratória do ex-Chefe de Estado não está relacionada com a Covid-19, adiantou ainda Daniel Sampaio, na Festa do Avante, à margem da apresentação do livro “Covid-19: Relato de um Sobrevivente”, em que o psiquiatra relata a sua experiência de infeção com o vírus.

Jorge Sampaio, de 81 anos, está internado desde 27 de agosto no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, devido a “dificuldades respiratórias”. O Presidente da República entre 1996 e 2006 estava no Algarve, mas “dado o seu historial de doente cardíaco” acabou por ser transferido para Carnaxide, disse uma fonte do seu gabinete à Lusa.

Porém, a 31 de agosto, o Expresso noticiou que o seu estado de saúde se tinha agravado. Um dia antes, fonte do gabinete de Sampaio tinha adiantado que ex-presidente socialista estava estável e o seu estado de saúde “sem alterações significativas em relação aos dias anteriores”.