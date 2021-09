Pelo menos 33 pessoas ficaram infetadas pela Covid-19 após frequentarem festas em bares da praia de Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras, no último fim de semana de agosto. O surto terá tido origem num grupo de jovens entre os 15 e os 25 anos, confirmou o Observador junto da autarquia.

No início da manhã deste domingo os primeiros números avançados eram de 29 casos ativos, segundo o último boletim epidemiológico, mas durante a horas seguintes mais quatro casos foram reportados.

Laura Rodrigues, presidente da Câmara de Torres Vedras, confirmou em declarações à Rádio Observador que o surto terá começado com “um pequeno grupo de jovens que esteve junto em piscina e praia” antes de se terem deslocado para os bares da zona. Os casos positivos até agora confirmados tinham entre 15 e 25 anos.

Questionada sobre o cumprimento das regras nos estabelecimentos visados, Laura Rodrigues afirma que “de uma forma geral” a informação que dispõem é de que sim, “estão a cumprir as regras”. Além disso a autarca assegurou que esses mesmos locais estão a ser monitorizados. “Eles têm normas para cumprir, foram visitados pelas estruturas da Proteção Civil e acompanhados pela GNR e haverá efetivamente esse compromisso dos próprios bares em assegurarem esse cumprimento.”

Laura Rodrigues refere ainda que é impossível apurar quantas pessoas poderão ter passado por aquela zona no fim de semana em questão. “O que a autoridade de saúde faz e está a fazer é o rastreamento que cada uma das pessoas que está positiva, e faz depois a ligação entre essas pessoas e as outras com quem elas estiveram” , afirmou. A presidente da câmara refere ainda que o concelho tem cerca de 75% da população com vacinação completa e que “isso descansa” ao nível dos contactos que possam ter havido.

As autoridades de saúde aconselham “a quem esteve nos bares da localidade ou participou em festividades com aglomeração de pessoas no fim de semana de 28 e 29 de agosto a realizar de imediato auto-teste e a ligar para o SNS 24 em caso de resultado positivo”.

Desde o início da pandemia, Torres Vedras, no distrito de Lisboa, contabiliza 6.904 casos confirmados, dos quais 125 estão ativos, 6.603 recuperaram e 176 morreram.