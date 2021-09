Sarah Harding, do grupo Girls Aloud, morre aos 39 anos de cancro da mama

Na altura, Harding, que se fazia acompanhar de Nadine Coyle, Nicola Roberts, Cheryl Tweedy e Kimberley Walsh, descreveu a banca como “cinco raparigas do norte com atitude, muito sinceras”, cita o Guardian. Poucas semanas depois, veio o sucesso — foram o primeiro grupo de raparigas a estrear-se em número um nas tabelas.

Nos maiores êxitos estiveram as canções Love Machine (2004), Something Kinda Ooh (2006), Call the Shots (2007) e The Promise (2008). As Girls Around tornaram-se um sucesso de vendas, com os seus elementos — e sobretudo Sarah Harding— a canalizar o glamour nas atuações ao vivo que fazia vibrar os fãs. Quatro dos seus cinco álbuns de estúdio acabaram por ficar também no Top 10.

“Era tudo o que eu queria fazer”, disse a cantora ao The Sun, citada pela BBC, sobre o sucesso que a banda alcançou. “Eu sempre adorei ser o centro das atenções e desde que me lembro que queria ser uma estrela”.

O grupo fez uma pausa em 2009 (terminou oficialmente em 2013), altura em que Harding decidiu enveredar pela carreira de atriz. Entrou no drama “Freefall” da BBC, entrou também no “St Trinian’s 2: The Legend of Fritton’s Gold” ou em “Run for Your Wife”. Em 2015 integrou “Coronation Street” e ainda fez parte de programas como “Celebrity Masterchef” e um concurso de ginástica “Tumble”. Em 2017, entrou no “Celebrity Big Brother” e saiu vencedora.

A rebeldia era um dos seus traços mais característicos e também um dos que mais vivacidade dava ao grupo, mas era alvo dos tablóides, sobretudo no que dizia respeito aos romances de Sarah.

O ator Stephen Dorff, o modelo Calum Best e o participante do Big Brother Chad Johnson fizeram parte da sua vida romântica. O caso mais polémico aconteceu quando Sarah esteve noiva do DJ Tom Crane — o casal separou-se em 2011 e a cantora pop seguiu para um centro de reabilitação devido a depressão e dependência de álcool.