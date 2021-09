Adel Taarabt, médio internacional do Benfica, encontra-se nesta fase retido num hotel em Conacri com a restante seleção de Marrocos que deveria este domingo defrontar a Guiné-Conacri num encontro a contar para a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022. No entanto, e de acordo com informações da Real Federação Marroquina de Futebol, a equipa está segura e à espera apenas de sair do país.

No entanto, e tendo em conta a tentativa de golpe de estado no país, a FIFA decidiu adiar o encontro. “A atual situação política e de segurança na Guiné-Conacri é bastante volátil e está a ser monitorizada de perto por FIFA e Confederação Africana de Futebol (CAF). Para assegurar a segurança de todos os jogadores e dos árbitros, FIFA e CAF decidiram adiar o jogo. Mais informações sobre a nova data vão ser disponibilizadas brevemente”, anunciou o órgão num comunicado oficial emitido ao final da tarde.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A equipa está segura e alojada num hotel que se localiza um pouco longe da zona de tensão. As autoridades marroquinas estão a trabalhar para evacuar a equipa hoje [domingo]. Um avião já está no aeroporto para essa operação”, referiu Mohamed Makrouf, da Real Federação Marroquina de Futebol (FRMF), à AFP.

Em atualização