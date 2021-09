Banu Negar trabalhava numa prisão em Firozkoh, na província afegã de Ghor, e estava grávida de oito meses. Segundo três testemunhas contaram à BBC, terá sido morta a tiro por um grupo de militantes talibãs, à frente do marido e dos filhos, na própria casa. Porém, à estação televisiva britânica, os talibãs recusam o envolvimento e dizem estar a investigar o homicídio.

“Tomámos conhecimento do incidente e confirmo que os talibãs não a mataram, a nossa investigação está a decorrer”, disse um porta-voz, Zabiullah Mujaheed, que classificou o assassinato como uma “inimizade pessoal ou outra coisa”.

A BBC, porém, cita três fontes que garantem ter visto talibãs a bater e a disparar sobre Negar, à frente do marido e dos filhos, no sábado. Três homens armados, que falariam árabe, terão chegado à casa da família no sábado e revistaram-na. Imagens a que a estação britânica teve acesso mostram mesmo sangue numa parede e o corpo e o rosto de Negar completamente desfigurados. A mulher trabalhava numa prisão local e estava grávida de oito meses, segundo a família.

A notícia surge numa altura em que se densificam as dúvidas sobre qual será o papel das mulheres na sociedade afegã após a tomada do poder pelos talibãs. Os militantes do grupo extremista têm tentado limpar a imagem, mostrando uma faceta mais tolerante. Porém, vários grupos de defesa de direitos humanos têm relatado perseguições a minorias religiosas, detenções, assassinatos e repressão contra mulheres.

Este domingo foi, aliás, noticiado que um decreto do regime talibã estabeleceu que as estudantes afegãs não poderão frequentar aulas mistas, estando obrigadas a usar abaya (um vestido negro tradicional), e a cobrir o rosto com um véu, niqab.