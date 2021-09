As autoridades angolanas já estão a emitir o certificado de vacinação para todas as pessoas que tenham as doses completas da vacina contra a Covid-19, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Saúde de Angola.

As orientações encontram-se num site fornecido pelas autoridades sanitárias angolanas, no qual devem ser inseridos os números de registo e de identificação pessoal, podendo então ser emitido o documento.

Angola iniciou a sua campanha de vacinação no dia 2 de março deste ano, tendo até à presente data administrado 2,1 milhões de doses, das quais 1,9 milhões relativos à primeira dose, 782 mil da segunda dose e 144 de dose única.

O processo de vacinação angolano está a ser levado a cabo com as vacinas AstraZeneca, Janssen, Pfizer, Sputnik V e Sinopharm.

O país registou até à presente data um total de 48.656 casos confirmados, dos quais 3.521 ativos, 1.270 óbitos e 43.865 recuperados.