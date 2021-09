Boletim DGS. Há 663 novos casos e mais 17 pessoas internadas

Foram confirmados esta segunda-feira mais 12 mortes devido à Covid-19 e 663 casos desta doença em Portugal. Trata-se de uma descida em relação a domingo, quando foram comunicados treze mortes e 1.190 novos casos. Mesmo assim, regista-se um aumento em relação ao número de pessoas internadas: há mais 17 pessoas internadas e mais duas em Unidades de cuidados intensivos (UCI).

Com estes novos números, há agora 682 pessoas. Desses doentes, existem 140 em cuidados intensivos — mais um em relação ao dia anterior. No domingo estavam internadas 665 pessoas com Covid-19 nos hospitais portugueses, e 138 nos cuidados intensivos.