Não foi propriamente uma surpresa, não era propriamente inesperado e todos nós, desde há semana e meia, poderíamos antecipar este cenário. Ainda assim, os números não mentem e estão a bater recordes: nas primeiras 12 horas em que esteve à venda online, a camisola do Manchester United com o nome de Cristiano Ronaldo já rendeu algo como 38 milhões de euros, um valor nunca visto em camisolas da Premier League no mesmo período temporal.

De acordo com o site LoveTheSales, que avalia os produtos adquiridos em cerca de mil lojas online por todo o Reino Unido, o número ‘7’ do Manchester United foi vendido entre 295.500 e 406.250 vezes — ora, tendo em conta que a camisola do clube inglês custa entre 80 a 110 libras, é simples chegar aos 32,5 milhões de libras, os tais 38 milhões de euros. Assim, Cristiano Ronaldo já tem a camisola mais vendida da liga inglesa para a temporada 2021/22, seguido de Jack Grealish, reforço do Manchester City, e de Bruno Fernandes, também do red devils. Mais atrás, no mesmo ranking, estão Lukaku, do Chelsea, Paul Pogba, do Manchester United, e ainda Salah e Van Dijk, ambos do Liverpool.

Ainda assim, e apesar dos números astronómicos, a ideia de que as camisolas de Cristiano Ronaldo já terão compensado por inteiro o valor da transferência do jogador português está errada. Dos 38 milhões de euros que o número ‘7’ já movimentou, só 7% pertencem ao Manchester United — as restantes fatias do bolo são da Adidas, a marca desportiva, e ainda da TeamViewer e da Kohler, os dois principais patrocinadores. Ou seja, dos 38 milhões, o clube inglês só vai receber algo como 2,7 milhões. Um valor que ainda está longe dos 15 que o Manchester United pagou à Juventus para contar com o capitão da Seleção Nacional.

Ainda assim, o impacto do regresso de Cristiano Ronaldo a Inglaterra não pode nem deve ser medido apenas pelas vendas das camisolas. O jogador português já está em Manchester, depois de ter sido dispensado dos trabalhos da Seleção e ainda a cumprir um período de cinco dias de quarentena obrigatória por ter estado em Portugal, vai começar a treinar com a equipa de Solskjaer na quinta-feira e é provável que se estreie já no próximo fim de semana, em Old Trafford, contra o Newcastle. Para esse jogo, marcado para a tarde de sábado, já existem bilhetes a ser revendidos na internet por preços superiores a 2.500 libras, perto de três mil euros.

De acordo com o The Times, a lotação de Old Trafford para a receção ao Newcastle já está esgotada mas alguns compradores conseguiram o ingresso já com a ideia de poderem fazer negócio e vender por valores muito superiores essa mesma entrada. Baixando para números mais acessíveis, o Live Football Tickets tem ainda à venda mais de 200 bilhetes com um preço que varia entre 250 e 699 libras, 290 a 814 euros. O clube já veio publicamente alertar todos os adeptos para tentarem adquirir ingressos apenas nos locais oficiais. “Recomendamos vivamente os nossos adeptos a não adquirirem bilhetes de fontes não autorizadas. Estes ingressos são muitas vezes inválidos, deixando frequentemente os fãs desapontados e sem a possibilidade de ver o jogo”, salientou o Manchester United.