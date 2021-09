A candidatura do Partido Popular Monárquico (PPM) à Câmara do Porto apresentou uma queixa na Comissão Nacional de Eleições (CNE) contra a TVI e TVI24 por terem excluído o candidato Diogo Araújo Dantas das entrevistas televisivas.

O candidato do PPM, Diogo Araújo Dantas, confirmou esta segunda-feira à Lusa ter formalizado uma queixa à CNE pelo facto da TVI e TVI24 “não respeitarem a lei e o princípio da igualdade, ao fazerem uma escolha dos candidatos à Câmara do Porto que entrevistam e deixando de fora os que não interessam”.

Em comunicado, o partido refere que o “tratamento discriminatório por parte dos meios de comunicação que tem prejudicado fortemente o PPM continua”.

“Desta vez, além da queixa, vamos solicitar que haja uma decisão em tempo útil, o mais rapidamente possível, de forma que estas eleições não sejam decisivamente desvirtuadas“, acrescenta o partido, que também formalizou uma queixa à CNE contra a SIC e SIC Notícias por terem excluído o candidato do debate televisivo que se realizou na sexta-feira.

“Iremos encontrar culpados por esta inércia por parte das autoridades, já que andamos há muito tempo a apelar à CNE, à ERC [Entidade Reguladora para a Comunicação Social], à Presidência da República, ao presidente da Assembleia da República, aos deputados e toda a comunicação social”, refere o PPM.

A TVI24 começou no dia 1 de setembro um ciclo de entrevistas e debates com os candidatos à Câmara do Porto. A primeira entrevista foi a Ilda Figueiredo (CDU — PCP/PEV), tendo-se seguido Tiago Barbosa Ribeiro (PS) e Vladimiro Feliz (PSD).

Também a candidatura do Volt Portugal à Câmara do Porto apresentou uma queixa na CNE contra a SIC e SIC Notícias por terem excluído o candidato André Eira, assim como outros três candidatos, do debate televisivo.

À Câmara do Porto foram apresentadas as candidaturas de Ilda Figueiredo (CDU — PCP/PEV), Diogo Araújo Dantas (PPM), Sérgio Aires (BE), Vladimiro Feliz (PSD), Bebiana Cunha (PAN), Tiago Barbosa Rodrigues (PS), António Fonseca (Chega), Bruno Rebelo (Ergue-te), Diamantino Raposinho (Livre), André Eira (Volt) e do independente Rui Moreira.

A Câmara do Porto é liderada por Rui Moreira, cujo movimento elegeu sete mandatos nas autárquicas de 2017, aos quais se somam quatro eleitos do PS, um do PSD e um da CDU.

As eleições autárquicas estão marcadas para 26 de setembro.