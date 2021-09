Será necessário recuar a 2009 para encontrar um valor mais baixo: no primeiro trimestre deste ano, o fisco cobrou 147 milhões de euros a contribuintes que tinham dívidas em processo de execução, de acordo com o Jornal de Negócios, que analisou a conta provisória do Estado referente ao período entre janeiro a março.

Esta queda da cobrança coerciva (que não tem em conta os valores cobrados pela Segurança Social) chegou a 52% face aos mesmos três meses do ano anterior. Nesse período de 2020 — em que a pandemia só afetou parcialmente, uma vez o novo coronavírus chegou a Portugal em março —, o Estado tinha arrecadado 305 milhões de euros por esta via.

O Jornal de Negócios lembra que, em 2009, os valores recuperados em processos de execução no primeiro trimestre atingiram 138 milhões de euros. Passaram depois, em 2010, para cerca de 200 milhões, num montante que teve poucas alterações até 2018. Foi nessa altura que foi retomada a subida, até ao máximo da década, no ano passado.

A pandemia pôs um travão nesta dinâmica de cobrança, com a suspensão de processos de execução fiscal até 31 de março deste ano e com a criação de planos de prestações para pagamento das dívidas fiscais.