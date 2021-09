Em atualização

Cinco anos após a morte de Dylan da Silva e Hugo Abreu, está prestes a começar a sessão de julgamento marcada para a leitura da decisão dos juízes. Todas as partes do processo já estão dentro da sala do Tribunal de Monsante, onde, a qualquer momento, é esperado que seja lido o acórdão relativo à morte dos dois recrutas dos Comandos, em 2016.

Nas alegações finais, em maio, a procuradora do Ministério Público pediu a condenação de cinco dos 19 arguidos a penas de prisão entre os dois e 10 anos, suspensas e efetivas. Foi em relação ao instrutor dos Comandos Ricardo Rodrigues que pediu a pena maior — pena de prisão até 10 anos — por considerar que, apesar de ser sua responsabilidade “zelar pela segurança e saúde dos instruendos”, acabou por não fazâ-lo “potenciando o perigo para a vida do instruendo [Hugo Abreu]”.

Quanto ao médico Miguel Domingues, também acusado de abuso de autoridade com ofensa à integridade física, o Ministério Público pediu uma condenação a cinco anos de prisão, pena passível de ser suspensa na execução.

Quanto ao diretor da “prova zero”, tenente-coronel Mário Maia, a procuradora pediu a sua condenação a uma pena de dois anos de prisão, suspensa por igual período.

Igual pena suspensa de dois anos de prisão foi pedida para os arguidos Pedro Nelson Morais, Pedro Fernandes e Lenate Inácio. Não foi pedida condenação para os restantes arguidos.

As mortes aconteceram há cinco anos, a 4 de setembro de 2016. Dylan da Silva e Hugo Abreu, na altura com 20 anos, morreram e outros instruendos sofreram lesões graves e tiveram de ser internados durante a “prova zero” (primeira prova do curso de Comandos), que decorreu em Alcochete, Setúbal.

Oito oficiais, oito sargentos e três praças, todos dos Comandos, a maioria instrutores, foram acusados de abuso de autoridade por ofensa à integridade física. Segundo a acusação, os arguidos atuaram com “manifesto desprezo pelas consequências gravosas que provocaram nos ofendidos”.

Recrutas morreram durante a “Prova Zero”

O 127º curso de Comandos arrancou, em setembro, com 67 instruendos. Na madrugada de 4 de setembro de 2016, os 67 foram levados para o Campo de Tiro de Alcochete e divididos em quatro grupos para dar início à chamada “Prova Zero”, uma prova que serve para testar os limites do corpo e da mente dos militares e afastar aqueles que não a conseguem superar. A prova começou à meia-noite.

Além de exercícios, a prova incluía agressões, castigos e privações. Uma delas, a “privação de água”, uma prática que o Exército garantiu desde o início que não tinha existido, mas que vários recrutas relataram na fase de inquérito. No final da marcha em ritmo médio, o grupo de Hugo Abreu, uma das duas vítimas mortais, pôde beber quatro tampas dos cantis que carregavam consigo. Já o grupo em que seguia Dylan Silva não estava autorizado a beber água.

Durante toda a madrugada, apenas os recrutas de um dos grupos tiveram direito a descanso: duas horas de sono. Os restantes foram obrigados a executar vários exercícios físicos. Só por volta das 6h20 da manhã, quando já estavam há seis horas na prova é que tiveram direito à primeira refeição: segundo a investigação, recrutas de alguns grupos comeram um pacote com cinco bolachas e uma dose de doce para acompanhar, sem poder beber água. Depois, tiveram 40 minutos de descanso, até às 7h00.

Pouco depois das 10h00, a temperatura já rondava os 32º e o primeiro recruta desmaiou. Depois dele, os soldados Godinho e Jorge Silva “vomitaram”, dando sinais de “exaustão pelo calor, que se manifesta por sede intensa, ansiedade, náuseas, vómitos e fadiga”, segundo a investigação. Mas esse cenário de desgaste generalizado não afetou o plano de instrução dos responsáveis do grupo e a prova continuou — com castigos: alguns recrutas foram até atirados para as silvas porque a sua prestação não tinha sido boa.

Nas horas seguintes, mais recrutas desmairam e queixaram-se de “sede, tonturas e falta de ar”. Ao final da manhã, as temperaturas já rondavam os 40º e os instruendos, sem direito a descanso e a beber água, continuavam a cair inanimados no chão. Alguns deles, pela segunda vez. As horas passavam e a temperatura ia aumentando. O chão fervia debaixo dos militares, com temperaturas entre os 44º e os 48º, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O ar que os recrutas respiravam estava acima dos 40º.

Hugo Abreu, que acabaria por morrer, desmaiava ao início da tarde. Apesar de visivelmente debilitado, só quase duas horas depois é que foi levado para a enfermaria, mas os responsáveis pela investigação consideram que as próprias condições em que foi assistido não eram adequadas. Também Dylan Silva, já no limite, recebeu ordens para carregar a mochila do soldado Cardoso, mas foi incapaz de levantar-se devido às tonturas que sentia.

Às 16h00, além de Hugo Abreu e Dylan Silva, outros 20 instruendos do 127º Curso de Comandos estavam a soro na enfermaria quando o capitão Rui Monteiro tomou a decisão de suspender a instrução. O estado de saúde de Hugo Abreu e Dylan Silva ia piorando. Às 20h36, o primeiro teve uma paragem cardíaca. Só uma hora mais tarde, às 21h30, a ambulância do INEM com um médico e um enfermeiro, chega junto do militar. Minutos depois, o óbito de Hugo Abreu é declarado. Já Dylan Silva foi transferido para o Hospital do Barreiro nessa noite e, mais tarde, para o Hospital Curry Cabral. Acabaria por morrer no dia 10 de setembro. Ainda assim, na segunda-feira, dia seguinte à crise no Curso de Comandos, o diretor de prova deu ordens para a instrução fosse retomada.