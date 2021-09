Não são só as mulheres que têm uma relação privilegiada com as pedras preciosas. Depois de protagonizar o filme “Diamantes de Sangue”, em 2006, Leonardo DiCaprio optou por envolver-se na indústria ao ser investidor e conselheiro da Diamond Foundry, apostada na criação de diamantes de laboratório sem os tradicionais processos de mineração. Agora, a empresa na qual o ator está envolvido escolheu o município de Trujillo, na província espanhola de Cáceres, para aí desenvolver uma fábrica. O motivo da eleição prende-se com o sol e a tecnologia fotovoltaica.

A empresa fundada em Silicon Valley em 2012 cria diamantes — um mineral muito apreciado no mundo da joalharia e cobiçado também devido às suas propriedades enquanto semicondutor — com recurso a reatores de plasma que reproduzem as condições de pressão e calor necessárias. São diamantes capazes de ficar prontos num período de tempo entre seis a 10 semanas, ao contrário dos milhares de anos que a natureza demora. Ciente que tal exige o consumo de grandes quantidades de energia, o El País explica que a Diamond Foundry pretende que esta seja de origem renovável.

Proud to invest in Diamond Foundry–a co reducing human & environmental toll by sustainably culturing diamonds. https://t.co/prhoee6olx — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) November 11, 2015

Ao jornal espanhol, Martin Roscheisen, cofundador e diretor executivo da empresa que atualmente detém uma unidade fabril no estado norte-americano de Washington (a instalação é abastecida por energia hidroelétrica), explica que em Trujillo procura fazer uso da energia fotovoltaica: “A disponibilidade de energia solar é muito elevada na Estremadura e queremos que a nossa fundição seja alimentada por energias renováveis”.

Correndo tudo conforme os planos — o projeto ainda está numa fase inicial —, será construída uma fábrica com cerca de 30 mil metros quadrados, onde serão instalados os reatores de plasma, capazes de funcionar 24 horas por dia. Roscheisen garante que, quando a fábrica estiver em plena capacidade, o projeto empregará 650 trabalhadores (incluindo postos de trabalho indiretos) — Trujillo tem menos de 10 mil habitantes.

O projeto completo inclui fábrica com os reatores, mais uma central solar (que requer 200 hectares de superfície) e um local de armazenamento, o que se traduz num investimento que ronda os 800 milhões de euros. Os planos de Roscheisen incluem iniciar a produção em 2024.