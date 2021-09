O Governo já gastou cerca de 218 milhões de euros em testes PCR para detetar o novo coronavírus em laboratórios privados. O número, revelado pela Administração Central do Sistema de Saúde ao jornal Público, abrange todo o período da pandemia até julho.

Este valor corresponde a um total de 3,3 milhões de requisições, o que significa um preço médio de aproximadamente 65 euros.

No total, desde o início da pandemia, foram feitos 4,1 milhões de testes PCR em todo o país, mas a estes há que juntar 12,9 milhões de testes rápidos de antigénio. No total, dos 17 milhões de testes feitos, cerca de metade (50,7%) foram realizados em laboratórios privados.

O Público lembra que as análises clínicas tiveram, em 2020, um peso de 52% na despesa do sector convencionado com o SNS, tendo sido a única área em que os gastos aumentaram em comparação com 2019.

O preço pago pelo Estado aos privados pelos testes PCR tem vindo a descer ao longo da pandemia. Em março de 2020, quando a crise sanitária teve início, o valor acertado com os laboratórios rondava os 88 euros. Depois, em setembro já estava em 65 euros, e no passado mês de junho foi atualizado para os 40 euros. A 1 de Julho, no entanto, houve uma revisão em alta, para 45 euros.