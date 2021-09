A Smart, tal como a conhecemos, vai “desaparecer”. De um construtor que se limita à comercialização de veículos de pequenas dimensões, vai transformar-se numa marca com uma gama mais completa, que junta veículos pequenos e médios. E já é possível conhecer o primeiro exemplar desta nova fase da empresa, precisamente o Smart Concept #1 que vai ser apresentado no Salão de Munique ainda como protótipo, mas que na realidade revela muito do que será o SUV eléctrico do construtor.

A venda de 50% da Smart aos chineses da Geely, por parte da Daimler, foi uma decisão estranha, mas é bem possível que venha a ser a salvação – e a esperança de um crescimento palpável – da marca. A mudança ainda não se fez sentir, uma vez que há contratos a cumprir com a Renault (que fabrica os Forfour e fornece as mecânicas eléctricas, bem como as respectivas baterias para o Fortwo), mas assim que for legalmente possível, surgirá a nova Smart, que será 100% eléctrica, tal como já acontece com a gama actual, mas com veículos maiores, com plataformas especificas para eléctricos e maior capacidade de baterias, para oferecer autonomias mais aceitáveis.

Finalmente um Smart com espaço interior, sem que as dimensões exteriores cresçam excessivamente 5 fotos

Ainda que só deva chegar ao mercado dentro de dois anos, em 2023, o primeiro Smart da nova vaga será um SUV eléctrico. O protótipo anuncia um comprimento de 4,290 m (mesmo o Forfour não ultrapassa em muito os 3,5 metros), mas impressiona sobretudo pela largura (1,910 m) e a altura (1,698 m), que ultrapassam mesmo os dados relativos aos eléctricos da Mercedes EQA e EQB.

A plataforma destes novos Smart a bateria é nova e específica para modelos eléctricos, como já explicámos – solução que nem a Mercedes ainda possui, mesmo no seu topo de gama EQS -, sendo a mesma plataforma EV que a Geely deverá utilizar em modelos da Polestar e da Volvo, além de outras marcas do grupo desconhecidas na Europa.

Os novos Smart eléctricos serão exclusivamente fabricados na China, mas vão ser comercializados no mercado doméstico e no europeu a partir de 2023.