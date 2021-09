O incêndio de Soutelo de Matos, de Vila Pouca de Aguiar, tem uma frente ativa que lavra com alguma intensidade, segundo disse o comandante dos bombeiros local.

Hugo Silva, comandante da corporação de Vila Pouca de Aguiar, disse à agência Lusa que, pelas 20h00, o fogo tinha uma frente ativa que estava a lavrar com intensidade, e que os meios estavam a ser concentrados para combater as chamas que queimam uma zona de mato e pinhal na serra do Minhéu.

O responsável referiu ainda não haver, “neste momento, habitações em perigo”.

Segundo disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil municipal de Vila Pouca de Aguiar, durante a tarde foram retirada de cerca de 10 pessoas, idosos e uma criança, de quatro casas, na aldeia de Soutelo de Matos, mas apenas por uma questão de precaução, tendo já regressado às habitações.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Um bombeiro da corporação de Vila Pouca de Aguiar foi também assistido por inalação de fumo.

Com o início da noite os meios aéreos foram desativados e, no terreno, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam 156 operacionais e 47 viaturas.

Durante a tarde o fogo chegou a ter duas frentes ativas e a mobilizar sete meios aéreos.

O fogo teve início pelas 23h25 de domingo, numa zona de mato da localidade de Soutelo de Matos, freguesia de Pensalvos e Parada de Monteiros, e pelas 01h00 entrou em fase de resolução, tendo-se verificado uma reativação às 15h30 desta segunda-feira.