O Governo vai lançar, na quarta-feira, uma página na Internet, chamada LEME, com recursos de literacia mediática, que estarão ao alcance de todos os educadores, de acordo com uma nota da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros.

Nessa nota, o Governo recorda que, através dos secretários de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, e do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, “decidiu promover, em junho de 2020, a criação de um grupo de trabalho (GT), formado por investigadores, professores, formadores, jornalistas e representantes de instituições públicas”.

Este grupo foi “mandatado para inventariar, selecionar e sistematizar os recursos disponíveis em matéria de literacia mediática, bem como para propor inovações que contribuam para enriquecer a oferta e para suprir as lacunas detetadas”, segundo a mesma informação.

A atividade desenvolvida por este GT “deu origem à criação de um sítio na internet, designado LEME — Literacia e Educação Mediática Em linha, custeado pelo .PT, que, entretanto, se associou ao projeto”, de acordo com o Governo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este site é “inteiramente dedicado aos recursos de literacia mediática, com o propósito de contribuir para que educadores e professores da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário promovam, de forma mais sustentada, a sua missão pedagógica de estimular nos seus alunos, consumidores e produtores de conteúdos nos media digitais cada vez mais frequentes, os conhecimentos, as competências e o sentido crítico indispensáveis a uma atuação informada e responsável“, segundo a mesma informação.

O LEME será lançado no dia 8 de setembro, “ficando acessível para o público em geral a título gratuito”.