Um homem de 57 anos morreu no rio Douro, no domingo, na freguesia de Lomba, concelho de Gondomar, indicou a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado.

O alerta foi dado às autoridades às 15:50 de domingo, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar que um homem de 57 anos que alegadamente teria caído à água no cais fluvial de Pé-de-Moura, em Gondomar.

De acordo com o comunicado, foram ativados para o local elementos do comando local da Polícia Marítima do Douro, dos Bombeiros Sapadores do Porto, com uma equipa de mergulhadores, uma lancha dos Bombeiros Voluntários de Valbom e a Guarda Nacional Republicana (GNR), que efetuaram buscas.

O corpo foi encontrado cerca das 18:40 pela equipa de mergulhadores dos Bombeiros Sapadores do Porto, e recuperado para o cais fluvial de Pé-de-Moura.

O óbito foi declarado no local pelo delegado de saúde de Gondomar, tendo o corpo sido transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto pelos Bombeiros Voluntários de São Pedro da Cova, acompanhados pela Polícia Marítima.

O comando local da Polícia Marítima do Douro tomou conta da ocorrência.