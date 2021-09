A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 64 anos, aposentado, suspeito de ter ateado um fogo na freguesia de Granja do Ulmeiro, no concelho de Soure, distrito de Coimbra.

Segundo informa a PJ, em comunicado divulgado esta segunda-feira, o aposentado “com uso de chama direta, ateou o incêndio na floresta, em zona povoada com mato e eucaliptos, com continuidade vertical e horizontal, confinante com a zona urbana, com área ardida de cerca de 500 metros quadrados”.

O fogo, de acordo com a polícia, colocou em “perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e a grande mancha florestal”.

O suspeito foi detido no domingo e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.