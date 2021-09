Consulte aqui o enunciado do exame de Matemática de 12.ºano.

E aqui estão os critérios de correção dos exames.

À semelhança do ano passado, o Ministério da Educação decidiu que, em 2021, na sequência da pandemia de Covid-19, as provas nacionais não são obrigatórias para a conclusão do secundário, contando apenas as classificações internas, ou seja, as notas atribuídas pelos professores. Assim, só têm de ser feitos os exames necessários para candidatura ao ensino superior, provas que variam consoante o curso escolhido.