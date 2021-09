Um menino de três anos que tinha sido dado como desaparecido há três dias na região de Hunter, na Austrália, foi encontrado com vida.

O desaparecimento foi notificado às autoridades na sexta-feira passada, dia 3 de setembro, data em que a criança foi vista pela última vez, às 11h45. Este incidente mobilizou mais de 130 equipas de serviços de emergência e vários voluntários.

Esta segunda-feira, Anthony AJ Elfalak foi finalmente encontrado por helicópteros na margem de um rio, como demonstram as imagens seguintes. O local onde a criança se encontrava tinha água potável, algo que a polícia acredita ter contribuído para sua a sobrevivência.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j

— NSW Police Force (@nswpolice) September 6, 2021