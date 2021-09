*Em atualização.

Michael K. Williams, ator de cinema e séries conhecido pelos papéis que interpretou em “The Wire”, ou “Boardwalk Empire” morreu. O artista foi encontrado morto pela polícia esta segunda-feira, no seu apartamento em Brooklyn, Nova Iorque (EUA), pelas 14h00 locais (19h00 de Lisboa), como avançaram vários órgãos de comunicação social, como a Variety. Tinha 56 anos.

O ator começou por ganhar notoriedade em 2002 com o papel de Omar Little, em “The Wire”. Nos anos seguintes interpretou também outros papéis que lhe deram fama, inclusive no cinema, como no filme “12 Anos Escravo” ou “Vista pela Última Vez”. Chegou a ser nomeado para três prémios Emmy estando ainda por saber se será vencedor da categoria de melhor ator secundário pelo papel que interpreta em “Lovecraft Country”, para a qual está nomeado este ano.