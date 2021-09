*Em atualização.

Jean-Paul Belmondo, ator francês que marcou o cinema europeu no último século, morreu esta segunda-feira, na sua casa em Paris. A notícia foi confirmada à AFP pelo advogado do ator, Michel Godest. “Há muito tempo que estava cansado. Morreu tranquilamente”, disse Godest. Tinha 88 anos.

Belmondo, que se tornou conhecido pela ligação à nouvelle vague e pela participação em filmes como “O Acossado” (1959) de Jean-Luc Godard, entrou em mais de 80 produções, dos mais diferentes géneros, ao longo da sua carreira. A partir dos anos 60, tomou um rumo mais comercial, o que contribuiu para a fama que acabou por alcançar. Era considerado um dos grandes atores do cinema francês.

L'acteur Jean-Paul #Belmondo, monstre sacré du cinéma français, est décédé lundi à son domicile à Paris à l'âge de 88 ans, a annoncé son avocat à l'#AFP

"Il était très fatigué depuis quelque temps. Il s'est éteint tranquillement", a précisé son avocat, Me Michel Godest pic.twitter.com/yw4hXlwofn — Agence France-Presse (@afpfr) September 6, 2021

Há mais de uma semana que circulavam rumores que indicavam que Belmondo teria morrido. Estes foram desmentidos pelo também ator Antoine Duléry. Duléry, de 61 anos, disse numa entrevista à Télé Star, divulgada este sábado, que tinha almoçado com Belmondo na semana passada e que, apesar do ator já não ser jovem, se encontrava bem. “Os rumores são falsos”, garantiu, de acordo com a Euronews.