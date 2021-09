O mais novo isto, o mais novo aquilo, um dos mais jovens a chegar ali e a ganhar acolá. São acompanhados deste tipo de expressões quase todos os textos sobre o tenista Carlos Alcaraz, prodígio espanhol de 18 anos (e quatro meses) que está a queimar etapas na edição deste ano do US Open. É a história do torneio e, segundo especialistas – e dos que mais interessam, os jogadores e antigos jogadores –, temos aqui capítulos para muitos anos.

É praticamente impossível nos dias de hoje um atleta cair completamente de paraquedas num torneio como o norte-americano e ser completamente desconhecido. Alcaraz não é um herói improvável, apenas não se esperava que mostrasse já super poderes. E a vitória na segunda ronda frente ao número 3 do mundo, o grego Stefanos Tsitsipas, fez dele um dos principais protagonistas, ao ponto de o tenista da Grécia dizer que nunca tinha visto ninguém bater a bola com tanta força. Verdade ou não, Tsitsipas acabou, ao fim de mais de quatro horas de jogo, fora de uma competição na qual era um dos favoritos. Já na madrugada desta segunda-feira, o jovem espanhol derrotou nos oitavos de final o alemão Peter Gojowczyk, de 32 anos, em cinco partidas, com os parciais de 5-7, 6-1, 5-7, 6-2 e 6-0, ao fim de três horas e 31 minutos.

???? CARLOS ALCARAZ ???? pic.twitter.com/LI851kR5Al — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2021

Com a vitória frente a Gojowczyk, Alcaraz, que está em 2021 a “correr” pela primeira vez os Majors, tornou-se no mais jovem jogador da história da era Open a aceder aos quartos de final de singulares masculinos do US Open, ultrapassando Andre Agassi. E foi “só” isto que o jovem espanhol, natural de Murcia, conseguiu nos jogos dos oitavos de final. Mas só ao chegar ao referido encontro e depois de vencer Tsitsipas, Carlos Alcaraz:

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Tornou-se o jogador mais jovem de sempre a bater um jogador de top 3 mundial num Grand Slam depois de Michael Chang, em 1989 e então com 17 anos, ter derrotado em Roland Garros Stefan Edberg (3) e Ivan Lendl (1);

mundial num Grand Slam depois de Michael Chang, em 1989 e então com 17 anos, ter derrotado em Roland Garros Stefan Edberg (3) e Ivan Lendl (1); É o jogador mais jovem da história a chegar à quarta ronda de um Grand Slam desde Andrei Medvdev, então com 17 anos, na edição de Roland Garros de 1992;

desde Andrei Medvdev, então com 17 anos, na edição de Roland Garros de 1992; Ficará para já como o mais jovem a conseguir chegar à quarta ronda em Nova Iorque , batendo novamente um recorde de Michael Chang, mas de 1989;

, batendo novamente um recorde de Michael Chang, mas de 1989; Já tendo passado pelo n.º54 do ranking mundial (é agora 55), o espanhol é agora o mais jovem de sempre a chegar a esse posto da hierarquia desde outro natural de Espanha, um tal de Rafa Nadal…

desde outro natural de Espanha, um tal de Rafa Nadal… … o mesmo Nadal (Austrália 2004) que foi até este ano o mais jovem de sempre a chegar à terceira ronda de um Grand Slam (Alcaraz fê-lo em Roland Garros 2021 onde foi também o mais jovem a chegar à 3.ª ronda em 29 anos).

E é impossível fugir a uma mesmo que tímida comparação entre Alcaraz e o seu ídolo que, sem muitas surpresas, é Rafa Nadal. E pode analisar-se muito o tipo de ténis e encontrarem-se diferenças, mas a precocidade dos dois não deixará de ser comparada, naturalmente, também por ser ambos do mesmo país, lá está, e, “sobretudo”, por Alcaraz ter escolhido uma camisola de alças para jogar em Roland Garros, uma escolha que o Nadal dos anos 2000 teria apreciado e muito. Já agora, Alcaraz liderou uma equipa espanhola à vitória na Taça Davis de juniores, tal como Nadal (quem mais?) fez em 2002. O mesmo Nadal que acha que o conterrâneo vai ser um “jogador fantástico num futuro próximo”.

"I really believe that he's gonna be a fantastic player in the near future."

-Rafael Nadal on Carlos Alcaraz, May 2021 Rafa knew.@alcarazcarlos03 | @RafaelNadal | #USOpen pic.twitter.com/vvERoji7gZ — TENNIS (@Tennis) September 3, 2021

“Estou tão entusiasmado por jogar pela primeira vez na segunda semana de um torneio do Grand Slam, por isso é espetacular. Um sonho que se torna realidade. É mesmo difícil jogar este tipo de encontros e jogar cinco sets. Espero jogar mais vezes na segunda semana e jogar mais vezes nos quartos de final de torneios do Grand Slam. Não esperava fazer quartos de final aqui, por isso penso que está a ser uma boa exibição da minha parte”, disse Alcaraz após a vitória desta madrugada frente Peter Gojowczyk.

Pode-se dizer que sim, que se trata de uma “boa exibição” no torneio do jovem Carlos que conseguiu a sua primeira vitória no circuito ATP no Rio de Janeiro, ainda com 16 anos, e que se estreou nas vitórias em torneios já em 2021, na Croácia. No mesmo ano, está a arrancar o seu percurso em Grand Slams, sendo também o mais novo de sempre no quadro principal do Open da Austrália desde um senhor chamado Novak Djokovic, em 2005.

Não sendo estranho que um jovem tenista espanhol almeje um dia ser como o icónico Rafa Nadal, este ano ausente do US Open, Alcaraz estava mais próximo do que talvez outros estivessem quando nasceu. O pai foi profissional nos anos 90 e dirige um clube de campo em El Palmar, Murcia. Ao El Mundo, o progenitor afirmou uma vez que o ténis cresceu facilmente no filho: “Era a sua paixão e foi demonstrando que assimilava muito depressa e bem os conceitos técnicos”.

A paixão acabou por levá-lo até ao ex-tenista Juan Carlos Ferrero, que é o seu treinador e outra lenda do desporto espanhol, antigo número 1 do ranking mundial. Carlos Alcaraz é um dos 60 rapazes e raparigas da Academia Equelite, que Ferrero tem em Villena. Como diz o El Mundo, “um paraíso para estrelas emergentes do ténis”.

E sendo ainda uma “estrela emergente”, Alcaraz já sente o carinho do público, como é já o caso com a quente receção que tem tido por parte dos nova-iorquinos, como referiu após o último encontro: “Achei ter atingido os meus limites físico e mentais nos primeiros sets, mas acho que o público foi muito, muito importante para mim. Senti a energia do público a elevar-me e acho que sem eles não teria sido possível chegar aqui”.

Quem também já experienciou o calor de Nova Iorque, mas também de todas as partes do planeta onde se jogue bom ténis, foi o seu treinador Juan Carlos Ferrero, que está orgulhoso do seu pupilo a quem dá até instruções algo simples, pelo menos à primeira vista: “Digo-lhe para não estar tenso e aproveitar o que está a acontecer, para ele ver as coisas mais claramente. Se ele estiver contente e relaxado, vai ver as coisas muito melhor do que se estiver tenso e nervoso”.

Todavia, admite que jogar no mítico Arthur Ashe Stadium e ganhar a Tsitsipas foi a apresentação do seu aprendiz a mais público: “Acho que jogar no court central do US Open contra aquele adversário tornou-o mais notável. Foi, sem dúvida, a sua apresentação ao mundo a mostrar a todos que tem muito potencial e qualidade. Tem de continuar nesta linha para tentar competir contra os melhores”.

Feita já história em Flushing Meadows, o próximo adversário de Carlos Alcaraz será o também jovem canadiano Felix Auger-Aliassime, de 21 anos, que atingiu já este ano os quartos de final em Wimbledon e é treinado por Toni Nadal. Sim, esse mesmo, o antigo treinador do ídolo Rafa.