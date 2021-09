Parece que já foi há muito tempo, há muito futebol, quase noutra vida, mas a verdade é que desde a final do Euro 2020 e até agora ainda nem sequer passaram dois meses. Em julho, em Wembley, Inglaterra perdeu para Itália nas grandes penalidades e voltou a ficar afastada de um grande título internacional, algo que escapa desde o Mundial de 1966. Bukayo Saka, jovem do Arsenal, falhou o penálti decisivo. E este domingo, menos de dois meses depois de ter sentido o peso do mundo a cair-lhe em cima, voltou a Wembley com uma camisola da seleção inglesa.

Entre os jogos teoricamente mais complexos contra a Hungria e a Polónia, Inglaterra recebeu Andorra este domingo na segunda partida de uma terceira jornada a contar para a qualificação para o Mundial. Depois de golear os húngaros em Budapeste, a equipa de Gareth Southgate goleou também a seleção do Principado e cimentou a liderança do Grupo I, encerrando esta janela internacional com a visita aos polacos na quarta-feira. Contra Andorra e no regresso a Wembley depois da final do Europeu, Bukayo Saka foi titular e foi recebido com uma ovação por parte dos adeptos ingleses, merecendo ainda uma tarja com palavras de apoio que também incluía Jadon Sancho e Marcus Rashford, os dois jogadores que também falharam penáltis contra Itália e que também sofreram insultos e abusos de caráter maioritariamente racista.

Thanks everyone for your messages today and to everyone in the stadium for the special atmosphere. I cannot ask for a better 20th birthday ! ????❤️ pic.twitter.com/oGGbBesOdJ — Bukayo Saka (@BukayoSaka87) September 5, 2021

No dia em que completou 20 anos, Saka não poderia ter tido melhor presente: fez duas assistências, ambas para finalização de Lingard, e ainda fechou a goleada já perto do fim, marcando um golo que colocou um enorme sorriso na cara de Southgate e motivou festejos emotivos por parte de toda a equipa, que sentiu a importância daquele momento para o prisma psicológico do jogador do Arsenal. No final da partida, o selecionador inglês revelou que falou com Saka antes do apito inicial, precisamente sobre o regresso a Wembley depois da final do Europeu.

“Tive uma conversa longa com ele há uns dias. Tinha noção desse regresso a Wembley. Só queria mesmo enfatizar aquilo que ele agora percebeu com esta receção dos adeptos — aquilo que penso dele quando me lembro deste verão é só positivo. Tenho a certeza de que ele ganhou muita confiança com esta receção. E os festejos dos colegas quando marcou deixam perceber o que pensam dele. É uma história bonita, para ele, conseguir marcar no dia do aniversário. É difícil para mim dizer o que isto vai significar para ele mas, a partir da minha perspetiva, ele não precisa de encerrar capítulos nenhuns. Acho que é um super jogador. Tem 20 anos, a forma como ele progrediu, a maturidade que mostra, o talento que tem… É um jogador muito entusiasmante”, explicou Gareth Southgate.

Já Saka, também no final da partida, reconheceu que o jogo deste domingo foi “a prenda de aniversário perfeita”. “Estou muito feliz pela vitória e por ter podido celebrar o meu aniversário desta forma. Estou muito feliz com a receção que tive, significou muito para mim e deixou-me com a vontade de dar tudo o que tenho. Significou mesmo muito, fez uma grande diferença, ainda agora estou aqui e ainda consigo ouvir os adeptos a cantar o meu nome. Faz-me acreditar que todos me apoiam, mesmo nos momentos mais difíceis, e isso é bom”, terminou o jovem jogador inglês.