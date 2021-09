A CNN Portugal, o canal do grupo Media Capital que vai substituir a TVI24 e criar em Portugal uma versão portuguesa do órgão de comunicação social norte-americano, já tem direção. Como divulgou o grupo de media, o jornalista Nuno Santos vai ser o diretor do canal e Pedro Santos Guerreiro e Frederico Roque de Pinho vão ser os diretores executivos.

Em comunicado enviado às redações, Nuno Santos afirma que é “um enorme orgulho e responsabilidade poder estar à frente do processo de criação da CNN Portugal”. “Em equipa, sei que vamos desenvolver uma nova forma de fazer jornalismo, mais presente na vida dos cidadãos”, diz o futuro diretor do canal.

Com o novo cargo, Nuno Santos deixa de ser o diretor-geral da TVI, função que será interinamente assumida até novo substituto por Hugo Andrade, o diretor-geral adjunto. Nuno Santos, que tem 53 anos, esteve neste cargo nos últimos 14 meses.

O agora líder da CNN Portugal já foi responsável pela programação dos três canais generalistas portugueses — TVI, SIC e RTP1 –, foi fundador e diretor da SIC Notícias, o primeiro canal exclusivo de informação em Portugal. Previamente, o Nuno Santos chegou a ser jornalista, editor e pivô na SIC, onde trabalhou desde 1992 a 2011.

Nos últimos anos, Nuno Santos foi diretor geral de conteúdos na Multichoice, uma empresa sul-africana. Depois, foi responsável do escritório de Madrid, em Espanha, do The Story Lab, um departamento de conteúdos do grupo japonês Dentsu Aegis Network.

Quanto à direção executiva, Pedro Santos Guerreiro vai ser responsável por toda a “operação digital” e Roque de Pinho terá a cargo a “responsabilidade pela operação do canal de televisão”.

Pedro Santos Guerreiro, que tem 48 anos, foi diretor do semanário Expresso 2016 e 2019. Além disso, o jornalista foi fundador do Jornal de Negócios, que também chegou a liderar. Santos Guerreiro tem sido comentador regular da TVI.

Frederico Roque de Pinho, que tem 48 anos, integrava a redação da TVI e da TVI24 como editor geral de antena na área de informação. No passado, chegou a ser chefe de redação da SIC, onde começou a carreira de jornalista. Entre os cargos de maior destaque na última década, foi diretor-geral da Massemba, editora de revistas como a Lux, Luz Woman e a Revista de Vinhos, e, na última década, “trabalhou, sobretudo, fora de Portugal, entre Angola, Brasil”, adianta a Global Media em comunicado.

A direção da informação da TVI continuará a ser liderada por Anselmo Crespo, enquanto Pedro Mourinho e Joaquim Sousa Martins, subdiretores de informação, “assumem funções transversais em ambos os canais”. Lurdes Baeta e Pedro Benevides mantém os cargos de direção na TVI, como explicou a Agência Lusa.