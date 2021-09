Artigo em atualização

O antigo líder do PSD, Pedro Passos Coelho, disse esta segunda-feira à chegada à apresentação do novo livro do seu antigo ministro e sucessor na JSD, Jorge Moreira da Silva, que “o caminho faz-se para a frente“. Numa altura em que se fala na sucessão de Rui Rio na liderança do PSD, Passos foi questionado pelos jornalistas sobre se gostaria de voltar a trabalhar com os vários seus ex-governantes que ali estavam e, depois dessa resposta vaga, sobre qual era esse “caminho” que ia seguir. A resposta — que deu enquanto andava — voltou a ser que não pensa regressar à política ativa: “O caminho é a minha vida pessoal”.

Na última convenção do MEL (a “aula magna das direitas”), no final de maio, o ex-primeiro-ministro negou essa intenção quando questionado sobre o regresso à vida política ativa: “Nada disso, nada disso, nada disso”.

O livro de Jorge Moreira da Silva “Dire(i)to ao Futuro” está a ser aprsentado na Fundação Calouste Gulbenkian e será apresentado pelo antigo vice-primeiro-ministro, Paulo Portas. Marcelo Rebelo de Sousa enviará um depoimento em vídeo, tal como o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva.

Jorge Moreira da Silva confirmou antes da cerimónia que o antigo os antigos líderes do PSD Cavaco Silva, Francisco Pinto Balsemão e Marques Mendes também estariam presentes. Tal como governantes que partilharam o Governo consigo como Maria Luís Alburquerque, do PSD, ou Assunção Cristas e Mota Soares, do CDS.