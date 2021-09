Em atualização

Quando Pelé deu entrada no Hospital Albert Einstein, na passada terça-feira, a ideia passava apenas por fazer alguns exames de rotina que tinham ficado atrasados devido à pandemia. No entanto, com a notícia de que tinha dado entrada na unidade hospitalar e entre rumores de que sofrera um desmaio, o jogador, através das redes sociais, veio desmentir qualquer problema de saúde, brincando até com a situação.

“Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer os meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo dia!”, escreveu na conta oficial no Instagram, despistando qualquer tipo de situação mais grave. No entanto, e quase uma semana depois, Pelé ainda não saiu do hospital. Mais do que isso, ninguém sabe a causa do internamento. De acordo com o Globoesporte, a equipa de médicos deverá fornecer nas próximas horas uma atualização.

A agência EFE tentou também saber os motivos para os seis dias de internamento, não tendo obtido resposta por parte da unidade hospitalar. Ainda assim, e citando alguns meios locais, os exames realizados pelo Rei terão detetado algumas anomalias que terão recomendado à permanência no Hospital Albert Einstein.