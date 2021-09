O piloto de aviões de acrobacia e corrida italiano Dario Costa bateu cinco recordes do Guiness World Records este sábado, por ser o primeiro piloto a atravessar, em voo raso, dois túneis. Neste caso, foram os túneis de Çatalca, numa autoestrada perto de Istambul, na Turquia.

Esta acrobacia exigiu uma preparação de mais de um ano, envolvendo uma equipa de mais de 40 pessoas, apenas para este efeito, de acordo com a publicação Autoevolution. Para executar este feito, Dario Costa pilotou um avião de acrobacias Zivko Edge 540, adaptado às necessidades específicas deste voo peculiar.

Tunnel Vision ????

History has just been made and a new Guinness World Record written, as @DCAerosport became the first pilot to fly a plane through TWO tunnels! Mind. officially. ????????????????????! #RedBull #givesyouwiiings #RedBullMotorsports #StuntFlying pic.twitter.com/HcXVXC9CgG

— Red Bull Motorsports (@redbullmotors) September 4, 2021