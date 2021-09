Coimbra acolhe em 8 de setembro a Cimeira Ibérica da Economia Social, na qual será assinado por Portugal e Espanha um Memorando de Entendimento no domínio da Economia Social.

O documento será assinado pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e pela segunda Vice-Presidente do Governo e Ministra do Trabalho e Economia Social de Espanha, Yolanda Diaz Pérez, anunciou o município de Coimbra em comunicado.

A cimeira inclui também um debate acerca do “papel da academia na educação e formação para a Economia Social – os casos das Academias de Coimbra e Valência”, no qual participam investigadores destas universidades, entre os quais Álvaro Garrido, Maria Manuel Leitão Marques e Filipe Almeida.

Juan António Pedreño, presidente da Confederação Espanhola de Economia Social e Francisco Silva, diretor-geral da Confederação Portuguesa da Economia Social, vão abordar o papel das Confederações de Economia Social nas políticas europeias para a Economia Social.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Será ainda assinado o protocolo do Banco Local de Voluntariado de Coimbra entre a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES) e a Câmara Municipal de Coimbra”, refere o comunicado.

A Cimeira Ibérica da Economia Social vai decorrer no Convento São Francisco, no âmbito da Capital Europeia da Economia Social 2021, que assumiu a forma de rede com cinco cidades portuguesas organizadoras, entre os quais Coimbra.