Um programa de divulgação do mármore alentejano, intitulado “Line of Marble”, é lançado esta segunda-feira na Milan Design Week (Itália), “o maior evento de design mundial direcionado para o mobiliário”, revelaram duas associações portuguesas de recursos minerais.

O “Line of Marble” desvenda, até sábado, em Milão, “uma coleção de objetos desenhados por nove ateliês nacionais e estrangeiros de design e arquitetura”, anunciaram as associações Portuguesa da Indústria dos Recursos Minerais (ASSIMAGRA) e Cluster Portugal Mineral Resources (ACPMR).

Em comunicado, estas entidades explicaram que os objetos da coleção têm como “ponto de partida o mármore alentejano e toda a beleza e versatilidade deste recurso natural milenar”.

“A coleção inclui uma linha de produtos e objetos funcionais de uso diário que vão ao encontro das necessidades do dia-a-dia, demonstrando as aplicações práticas que o mármore pode ter”, indicaram.

A apresentação do projeto conjunto das associações portuguesas de recursos minerais no Super Salone da Milan Design Week, em Itália, conta com a presença dos secretários de Estado da Economia, João Neves, e da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.

Entre os participantes no “Line of Marble” estão “arquitetos e designers consagrados e novos talentos”, tais como “Aranda Pigem (Vilalta Arquitectes), Sam Baron, Gabriel Tan, Marta Brandão, Noé Duchaufour-Lawrance, Samuel dos Santos, Soraia Gomes Teixeira, Toni Grilo e Paula Moucheira”.

“O envolvimento das empresas do setor e as relações criadas com os projetistas foram fundamentais em todo o processo de desenvolvimento” do projeto, segundo a vice-presidente executiva da ASSIMAGRA, Célia Marques, citada no comunicado.

Esta parceria permitiu também “o fortalecimento da relação do setor da pedra natural com o setor do design”, continuou.

A Milan Design Week, assim como o Super Salone, “são tidos como uma referência mundial para o setor da indústria do mobiliário, sobretudo na área do design”, afirmaram as associações.

E são a “montra ideal” para apresentar “as valências e a flexibilidade” do mármore e “o saber-fazer de várias gerações de empresas” do ramo em Portugal, acrescentaram.

“Escolhemos a Super Salone e a Design Week para esta apresentação por se tratar de uma referência e um palco privilegiado para mostrar a capacidade e versatilidade da indústria nacional, que é capaz de fazer diferente”, justificou a diretora executiva da ACPMR, Marta Peres, igualmente citada no comunicado.

Desta forma, é possível “aumentar o potencial de exportação e valorizar um produto de excelência português”, argumentou.

O projeto “Line of Marble”, promovido pela ACPMR, é cofinanciado pelo programa operacional regional Alentejo 2020 e conta com a colaboração da ASSIMAGRA na conceção e desenvolvimento, assim como dos estúdios MAETTONE e Formas de Pedra.

O apoio técnico para o fornecimento de pedra, produção e execução das peças está a cargo das empresas Airelimestones, Formas de Pedra, Magratex, Netostones, Moca Stone e Solubema e ETMA.