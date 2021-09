Os talibãs afiançaram esta segunda-feira ter conseguido o controlo do vale de Panshir, a única região do Afeganistão onde ainda não tinham chegado ao poder depois de duas semanas de confrontos com oponentes. O grupo que tem vindo a combater os talibã na região já contestou a declaração, considerando-a “falsa”.

Se a declaração se vier a confirmar, significa que o movimento controlará a totalidade do território afegão — no qual já não estão quaisquer tropas norte-americanas.

O porta-voz do movimento talibã pediu ainda à comunidade internacional que ajude o movimento a reconstruir o país, apelando a apoio humanitário na conferência de imprensa em que foi abordada a alegada tomada de controlo do vale de Panshir.

Zabiullah Mujahid afirmou ainda que os voos domésticos já retomaram no Afeganistão e adiantou que o grupo está a tentar perceber quando poderão voltar a realizar-se os voos internacionais. O porta-voz talibã acusou ainda os EUA de terem causado danos nas infraestruturas do aeroporto de Cabul antes de abandonarem o país.

“O último ninho do inimigo foi completamente conquistado”

Um porta-voz do movimento talibã começou por garantir, citado pela estação norte-americana CNN, que o grupo conseguiu “conquistar completamente” a região, último bastião de resistência aos talibãs no país.

O último ninho do inimigo, a província de Panshir, foi completamente conquistado. Asseguramos às pessoas honradas de Panshir que não irão enfrentar nenhum tratamento discriminatório. Todos são nossos irmãos e iremos trabalhar para servir um país e um objetivo comum. Com os esforços recentes e com esta vitória, o nosso país está completamente fora do vórtice da guerra”, declarou o porta-voz dos talibãs Zabiullah Mujahid.

Em conferência de imprensa posterior, o porta-voz dos talibãs indicou que a resistência presente no vale de Panshir deu “respostas negativas” às tentativas de negociar o controlo da região. Zabiullah Mujahid garantiu ainda que não existiram “vítimas civis” a resultar desta tomada de controlo do vale de Panshir esta segunda-feira e prometeu que a eletricidade e a internet voltarão a estar disponíveis na região, depois do grupo islâmico ter interrompido os serviços.

“A declaração é falsa. O combate vai continuar”

A garantia dos talibãs foi contestada por um grupo que tem estado a combater o movimento no vale de Panshir, a Frente de Resistência Nacional no Afeganistão (NRF), que garantiu à CNN que a “resistência” aos talibãs “ainda está por todo o vale”.

“A declaração dos Talibã de ocupação de Panshir é falsa. As forças da NRF estão presentes em todas as posições estratégicas ao longo do vale para continuar a luta. Asseguramos aos afegãos que o combate contra os talibãs e os seus parceiros vai continuar até que a justiça e a liberdade prevaleçam”, defende o comunicado da resistência aos talibãs.