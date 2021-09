Valtteri Bottas vai deixar a Mercedes no final da temporada. O piloto finlandês de 32 anos vai juntar-se à Alfa Romeo no próximo ano, substituindo de forma direta o compatriota Kimi Räikkönen, que anunciou o final da carreira na Fórmula 1 na semana passada. O anúncio foi feito pela equipa suíça, que também adiantou que Bottas assinou “um contrato por vários anos”, sem especificar a duração do vínculo.

Breaking news! ???? @ValtteriBottas will join Alfa Romeo Racing ORLEN for the 2022 season and beyond, with the Finnish driver signing a multi-year deal with the Hinwil-based team. pic.twitter.com/2XNeMtUGMn — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) September 6, 2021

“Abre-se um novo capítulo na minha carreira de piloto. Estou muito entusiasmado por este novo desafio com uma equipa icónica”, disse o finlandês em declarações aos meios da Alfa Romeo. Valtteri Bottas, que ficou no terceiro lugar do Grande Prémio dos Países Baixos neste domingo, vai assim deixar de ser colega de equipa de Lewis Hamilton — um papel que desempenhava desde 2017 e que lhe valeu dois segundos lugares na classificação geral, nos Mundiais de 2019 e 2020. Antes, só representou a Williams, equipa pela qual se estreou na Fórmula 1 em 2013. Em comunicado, a Mercedes indicou que o piloto “vai sempre fazer parte da família Mercedes”.

Na Alfa Romeo, Bottas vai fazer dupla com Antonio Giovinazzi, italiano que está na equipa desde 2019, e substituir então Räikkönen, que aos 41 anos e ao fim de 19 temporadas decidiu deixar as pistas. Curiosamente, Räikkönen falhou o Grande Prémio deste fim de semana por ter testado positivo à Covid-19 mas foi substituído por Robert Kubica, o piloto de reserva da Alfa Romeo — que não foi promovido na hora de render o antigo campeão do mundo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

"Valtteri will forever be part of the Mercedes family." ???? — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 6, 2021

Assim, e com a garantia de que Lewis Hamilton vai continuar na Mercedes depois de o piloto inglês ter renovado por duas épocas antes do início do Mundial, a atual campeã mundial de construtores vai ter de encontrar uma solução para o segundo carro. Na pole-position, de forma destacada, segue George Russell: o britânico de 23 anos da Williams faz parte do programa de jovens pilotos da Mercedes e até foi escolhido para substituir Lewis Hamilton no penúltimo Grande Prémio da temporada passada, em Sakhir, quando o inglês estava infetado com Covid-19.