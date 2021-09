O evento anual de setembro da Apple, no qual a empresa tem apresentado novos modelos dos iPhone, está marcado para 14 de setembro, às 18 horas de Lisboa, anunciou esta terça-feira a Apple, como avança o The Verge. À semelhança do que a empresa tem feito nas últimas apresentações de produtos devido à pandemia de Covid-19, este evento vai ser transmitido online a partir da sede da empresa, o Apple Park, em Cupertino, na Califórnia (EUA).

O evento de setembro deste ano chama-se “California streaming” e os principais rumores apontam que a Apple apresentará nesta data os modelos iPhone 13, que deverão ter ecrãs e câmaras melhoradas. Mesmo assim, até agora, nada está confirmado. Além disso, a empresa poderá aproveitar este momento para revelar outras novidades de produtos.

No Twitter, Greg Josiwak, vice-presidente de marketing da Apple, partilhou um vídeo a anunciar o evento.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. ???? #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd — Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021

No final do ano passado, de forma algo atípica, a tecnológica fez não um, mas sim três eventos: a 15 de setembro, no qual anunciou tablets iPad e relógios Apple Watch; a 13 de outubro, no qual apresentou, como faz por essa altura do ano, os novos iPhone; e a 10 de novembro, no qual divulgou novos processadores.

O último evento da Apple de revelação de novos produtos foi a 20 de abril deste ano. Essa apresentação ficou marcada pelos novos modelos computadores iMac.