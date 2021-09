Boletim DGS. Número de casos ativos é o mais baixo em dois meses

No que diz respeito à distribuição dos 1.231 novos casos confirmados, a região Norte confirmou mais 440 (aumentando o total desde o início da pandemia para 403.540), a região de Lisboa e Vale do Tejo mais 328 (total de 406.374), no Centro foram mais 271 (total 140.017), no Algarve mais 114 (total 40.776), no Alentejo mais 50 novos casos (total 37.762), na região Autónoma da Madeira mais 22 casos (total 11.878) e nos Açores mais seis, num total de 8.594 casos Covid desde março de 2020 quando foi confirmado o primeiro caso em Portugal.