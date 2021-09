Numa “violação clara das suas promessas eleitorais“, como escreve a Reuters, o primeiro-ministro britânico anunciou esta terça-feira um plano para aumentar as contribuições sociais, pagas por trabalhadores e empresas, em 1,25% a partir de abril de 2022. O objetivo é financiar os sistemas de saúde e de assistência social, que ficaram sob maior “pressão” com a pandemia.

O plano, que nas estimativas de Johnson vai arrecadar 36 mil milhões de libras (mais de 41 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual) nos próximos três anos, entra em vigor em abril do próximo ano. Segundo cita a Sky News, apenas 5,3 mil milhões de libras (mais de seis mil milhões de euros) terão como destino o sistema de assistência social, sendo que o restante vai para a recuperação do NHS (o SNS britânico). A imprensa britânica diz, no entanto, que Johnson enfrenta oposição dentro do próprio partido.

Boris Johnson tenta, assim, fazer face aos problemas do sistema de assistência social, nomeadamente os custos crescentes associados ao envelhecimento da população, mas também aos atrasos decorrentes da pandemia — por exemplo, para cirurgias, com um recorde de 5,5 milhões em lista de espera. A ideia do primeiro-ministro britânico é aumentar as contribuições para a Segurança Social (que, no Reino Unido, se chama National Insurance) para subsidiar os cuidados de saúde e assistência aos mais velhos. O aumento nas contribuições, pagas pelas empresas e pelos trabalhadores, será de 1,25%.

“A Covid trouxe uma pressão enorme sobre o NHS [o SNS britânico]”, começou por dizer Boris Johnson, no parlamento, perante os deputados, prometendo também resolver os problemas de “longo prazo” do sistema de assistência social, que foram “tão cruelmente expostos pela Covid”. Este é, adianta, o “maior programa de recuperação na história“.

