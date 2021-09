Um ciclo de sete sessões com conversas e episódios gravados em televisão pelo arquiteto Manuel Graça Dias (1953-2019), decorrerá na sexta-feira e no sábado, em Lisboa, para recordar o legado da sua obra.

“Manuel Graça Dias na TV” é o título do ciclo, com produção do Centro Cultural de Belém (CCB)/Garagem Sul, e apoio da RTP, da Ordem dos Arquitetos, da Fundação Marques da Silva e da Livraria A+A, especializada em arquitetura.

Com entrada livre, este ciclo vai apresentar 21 episódios retirados do arquivo dos programas transmitidos pela RTP, entre 1992 e 1996, em sessões que decorrem na sexta-feira, a partir das 17:00, e, no sábado, a partir das 15:00, no pequeno auditório do CCB.

A sessão contínua, durante dois dias, será intercalada com apresentações e conversas por sete convidados que selecionaram os episódios, entre os quais a arquiteta Alexandra Areia, a diretora artística do teatro LU.CA, Susana Menezes, o arquiteto João Luís Carrilho da Graça, a arquiteta Ana Vaz Milheiro e o cineasta João Botelho.

Entre 1992 e 1996, em quatro temporadas consecutivas de programação, no programa quinzenal “Ver Artes/Arquitetura”, da RT2, o arquiteto Manuel Graça Dias entrevistou arquitetos, mostrou edifícios, falou de cidades, apresentou obras e discutiu ideias.

“Os seus documentários trouxeram a arquitetura para o quotidiano dos portugueses, misturaram caixilhos de alumínio com a noite lisboeta, as preciosidades da estereotomia da pedra com a alegria do néon, os problemas do trânsito com a volumetria e a linguagem dos edifícios”, assinala o CCB, sobre o legado de Graça Dias.

Manuel Graça Dias foi também colaborador da rádio TSF, destacando-se o programa “Ao Volante pela Cidade”, composto de conversas, em forma de percurso urbano, e do semanário Expresso, na área da crítica de arquitetura (2001/2006).

Recebeu, com Egas José Vieira, o Prémio de Arquitetura Associação Internacional de Críticos de Arte/Ministério da Cultura, de 1999, pelo conjunto da sua obra construída.